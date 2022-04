Réélection d’Emmanuel Macron : vos réactions

Ils ont voté ce dimanche à plus de 57% pour Emmanuel Macron. En ce jour de rentrée scolaire, les habitants de Bar-le-Duc sont en grande majorité, plutôt satisfaits. "J'espère qu'il va vraiment réussir à réunir un peu la France", dit un passant. C'est une mission loin d'être évidente à entendre par ceux qui ont glissé un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. Avec une abstention de 30%, beaucoup y ont eu le sentiment que l'élection était comme joué d'avance. Qu'attendre alors de la réélection d'Emmanuel Macron ? Pour ceux qui ont voté pour lui, d'abord un changement de méthode. Par ailleurs, pour un autre électeur macroniste, ancien socialiste convaincu, il faut aussi dépasser les clivages traditionnels. Il doit monter une nouvelle équipe pour s'atteler notamment au plus gros défi de ces cinq prochaines années, l'amélioration du pouvoir d'achat. Qu'ils aient ou non voté Emmanuel Macron, les Français rencontrés ce lundi matin, disent qu'ils attendent avec impatience, des réponses concrètes à leurs difficultés. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, J. Clouzeau