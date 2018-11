Référendum : la Nouvelle Calédonie tranchera sur son indépendance le 4 novembre 2018

La Nouvelle Calédonie votera pour ou contre son indépendance, ce 4 novembre 2018. Ce référendum est attendu depuis trente ans. Les avis sont partagés. Certains veulent s'attacher à la mère patrie et d'autres pensent qu'ils sont prêts à accéder à l'indépendance. D'après les sondages, le "non" l'emportera, mais quels que soient les résultats, les Calédoniens s'inquiètent sur la cohabitation des communautés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.