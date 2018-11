Référendum en Nouvelle-Calédonie : une victoire pas très satisfaisante du "non" pour les loyalistes

Plus de 80% des électeurs de la Nouvelle-Calédonie se sont mobilisés à l'occasion du référendum pour leur indépendance. A l'issu du vote, le "non" l'a emporté avec 57,6% des voix. Pour les anti-indépendantistes, la victoire est assez décevante. Ils espéraient plus de voix en défaveur de l'indépendance. De leur côté, les partisans du "oui" se réjouissent de cette grande avancée. Le Premier ministre Edouard Philippe, en déplacement dans l'archipel, n'a pas fait de commentaires sur les résultats. Par contre, il a salué la très forte participation des citoyens. "C'est un véritable succès démocratique et populaire", a-t-il affirmé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.