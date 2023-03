Réforme adoptée, quels changements pour votre retraite ?

A l'Assemblée ce mardi matin, la Première ministre peut compter sur sa majorité pour la congratuler. Une image rare, et une journée de communication très politique. Consultation à l'Elysée des responsables de la majorité et des présidents des Assemblées, mais dans la rue, qu'avez-vous retenu de cette réforme au final ? Rallonge de la durée de cotisation, nouvel âge de départ à la retraite, vous semblez l'avoir compris. L'âge de départ à la retraite s'établira progressivement à 64 ans et il faudra cotiser 43 années. Le montant de la pension s'élève à 1 200 euros minimum pour tous les futurs retraités ayant une carrière complète. On parle là d'un montant brut, ceux qui sont déjà à la retraite en bénéficieront. L'index senior s'appliquera aux entreprises de plus de 1 000 personnes dans un premier temps. Elles devront déclarer le nombre de salariés âgés qu'elles emploient. L'employeur sera exonéré de cotisation pour l'embauche des demandeurs d'emploi de plus de 60 ans. A condition d'avoir cotisé cinq trimestres avant vingt ans, vous pourrez partir à 62 ans. Avant dix-huit ans, ce sera 60 ans. TF1 | Reportage A. Tassin, S. Rang Des Adrets, A. Charles-Messance