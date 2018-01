Réforme du bac: quels changements pour la rentrée 2019 ?

D'ici à 2021, l'examen du baccalauréat ne sera plus comme on l'avait connu auparavant. Le rapport sur la réforme du bac doit être remis au ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, ce mercredi 24 janvier. On en saura donc un peu plus cet après-midi. Même si la nouvelle version n'entrera en vigueur que dans trois ans, la rentrée 2019 en sera tout de même quelque peu chamboulée. En effet, les élèves qui entreront en Seconde devront faire face à quelques changements. Quels sont-ils ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.