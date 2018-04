Réforme constitutionnelle : les habitants de Loire-Atlantique redoutent une cacophonie

Le Premier ministre a présenté le mercredi 4 avril les grandes lignes de la réforme des institutions voulue par Emmanuel Macron. Selon les premières mesures annoncées, 15% de députés seront désormais élus à la proportionnelle et le nombre de parlementaires diminuera de 30%. A Ancenis, en Loire-Atlantique, les avis sont partagés. Si certains habitants semblent optimistes pour le bien de leurs économies, d'autres se montrent dubitatifs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.