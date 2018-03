La réforme de la carte grise fait des couacs

Plusieurs automobilistes se plaignent de la difficulté à obtenir leur carte grise depuis que l'Etat a réformé le système. La délivrance de celle-ci ne se fait dorénavant que sur Internet. Les démarches à suivre deviennent plus compliquées et plus longues, et des centaines de milliers de cartes grises sont bloquées. Certains conducteurs conduisent leur véhicule sans le fameux papier malgré un risque de contrôle à tout moment. Une situation rocambolesque qui les dirige vers des professionnels de l'automobile disposant d'un système informatique plus efficace. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.