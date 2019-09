Réforme de l'Acre : les micro-entrepreneurs dans le viseur de l'Etat ?

Les micro-entrepreneurs ont toujours reçu une aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (Acre) venant de l'Etat. Cette situation va changer à partir du 1er octobre 2019, car ces premiers devront payer plus de cotisations sociales. Bien que la réforme va permettre à l'Etat d'économiser 600 millions d'euros, les auto-entrepreneurs risquent d'être en difficulté. Selon la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, ce changement pourrait encourager le travail au noir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.