Réforme des retraites : comment les élus réagissent-ils aux revendications des citoyens ?

Le pays est fracturé par la réforme des retraites. Sur le terrain, les élus sont très sollicités. Dans l'Hérault, Patrick Vignal est interpellé chaque jour par des habitants exaspérés par la grève. Il est difficile pour ce député de la République en marche de défendre le gouvernement tout en répondant aux inquiétudes des citoyens. Par ailleurs, à Paris, Laurent Jacobelli, membre du Rassemblement national, souhaite le retrait de la réforme des retraites qu'il juge inutile et injuste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.