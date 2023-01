Réforme des retraites : le bras de fer s'engage

Les manifestations sont toujours très matinales à Marseille (Bouches-du-Rhône). La cité phocéenne est connue pour ses grandes mobilisations. En 2010 par exemple, ils étaient 13 000 dans les rues contre la réforme des retraites qui décalait l'âge de départ de 60 à 62 ans. Treize ans plus tard, toujours autant de manifestants et un discours presque identique. À Nantes (Loire-Atlantique), autre haut lieu de la contestation sociale, ils étaient 10 000 manifestants selon les syndicats en 2010, 25 000 en 2019 contre la retraite par points. Ce lundi, 30 000 personnes ont battu le pavé selon les premières estimations des syndicats. Plus de 200 rassemblements sont prévus partout dans l'Hexagone ce jeudi, y compris dans des villes où c'est plus inhabituel, comme à Verdun (Meuse). Un millier de personnes dans les rues ce jeudi matin, dans cette ville d'à peine 20 000 habitants. Sur place, c'est une mobilisation inédite, et une première pour certains. À Melun (Seine-et-Marne), on se prépare. Quatre cars ont été affrétés par les syndicats, direction Paris. Une heure de route pour rejoindre le cortège parisien. À l'échelle nationale, 38% des enseignants sont en grève ce jeudi. Ce sont huit points de moins qu'en décembre 2017. TF1 | Reportage M. Guénégan