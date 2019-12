Réforme des retraites : le pari d'Édouard Philippe

Adrien Gindre analyse pour nous le discours du Premier ministre sur la réforme des retraites. Il estime qu'en réalité, Édouard Philippe savait par avance comment la situation allait se dérouler. Il a donc fait le pari de sensibiliser davantage l'UNSA et la CFDT ce 11 décembre 2019 pour les ramener à la raison. Pour convaincre la CGT et la FO par contre, le Premier ministre devra travailler très dur. Ce dernier va ainsi multiplier ses interventions les prochains jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.