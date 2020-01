Réforme des retraites : le programme des négociations

De nouvelles négociations sur la réforme des retraites se préparent à Matignon. Pour le gouvernement, l'idée est d'accélérer le dossier. Emmanuel Macron a demandé à Édouard Philippe de trouver "un compromis rapide" sur la question des retraites. Au programme : un Conseil des ministres le 6 janvier 2020, un nouveau cycle de négociations le 7 janvier, notamment sur la pénibilité et l'emploi des seniors. Enfin, la prochaine journée interprofessionnelle de mobilisation se déroulera le 9 janvier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.