Réforme des retraites : les incertitudes demeurent à Albert

Les avis des Albertins sont partagés concernant la réforme des retraites. Si certains s'inquiètent de leur sort comme Jean-Claude, qui ne veut pas travailler plus longtemps, d'autres, se réjouissent des nouvelles mesures annoncées par le Premier ministre. Dans tous les cas, un surplus d'éclairage sera le bienvenu pour convaincre davantage les salariés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.