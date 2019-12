Réforme des retraites : les marins pêcheurs contre le projet

Contrairement aux agriculteurs et aux artisans, les marins pêcheurs, eux, sont contre la réforme des retraites. Ce projet les inquiète même. Ils ont surtout peur de voir leur régime spécial disparaître. Pour Pierre Marie par exemple, il est impossible de tenir jusqu'à 64 ans. Si les marins pêcheurs basculaient dans le régime général, ils seraient obligés de travailler neuf années de plus. Cependant, l'exécutif annonce vouloir tenir compte de la pénibilité du métier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.