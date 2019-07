Réforme des retraites : les réactions politiques

Si le Medef annonce qu'il soutiendra les grands principes de la réforme des retraites, plusieurs syndicats s'y opposent fermement et maintiennent leur appel à manifester. De leur côté, les personnalités politiques ont également fait part de leurs réactions. Alexis Corbière considère ce rapport comme un recul et une dégradation de la situation de retraite. Bruno Questel, quant à lui, évoque une réforme d'équité, d'équilibre et de justice sociale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.