Réforme des retraites : l'exécutif lâche du lest dans le secteur aérien

La plupart des métiers de l'aérien vont pouvoir conserver leur spécificité en matière de retraite. Les contrôleurs aériens devraient préserver une partie de leur régime spécial. Les pilotes de ligne, eux, vont devoir basculer dans le régime universel. Un préavis de grève a été déposé pour le 3 janvier 2019. Les stewards et les hôtesses, de leurs côtés, ont obtenu des garanties de la part du gouvernement et ont décidé de renoncer à faire grève.