Réforme des retraites : Macron remotive les troupes avant la reprise des négociations

Ce 6 janvier 2020 marque le 33ème jour de grève contre la réforme des retraites. C'est aussi la rentrée du gouvernement avec le premier Conseil des ministres de l'année. L'occasion pour Emmanuel Macron de remotiver ses troupes à la veille de la reprise des négociations avec les organisations syndicales. Pour lui, il n'est plus question de "faire marche arrière". Il souhaite sortir de cette grève le plus rapidement possible. Un texte sera à cet effet présenté en Conseil des ministres le 24 janvier.