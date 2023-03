Réforme des retraites, où va-t-on maintenant ?

Un 49.3 qui fait réagir ce vendredi matin. Et si certains Marseillais tentent de décrypter tout cela à la loupe, d'autres ont d'abord exprimé leur mécontentement suite à l'utilisation de cet article. "Ce n'est pas le principe de la démocratie de faire passer des lois en force" ; "Ça aurait été mieux qu'ils votent quoi, comme c'était prévu quoi", lancent des passantes. Résignés ou pragmatiques, d'autres ne semblent pas étonnés non plus au lendemain de l'utilisation du 49.3 sur la réforme des retraites. "Après, les gens, ils ont voté pour lui donc, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue" ; "Quand personne ne s'écoute, quand on ne s'entend pas, parfois faut prendre des décisions", lancent certains. Ce vendredi matin, c'est cette séance aussi à l'Assemblée nationale qui a marqué certains Marseillais. C'est une situation qui inquiète, par exemple, ce commerçant face à l'annonce de nouvelles mobilisations. "Des journées noires comme on dit, c'est désert. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro", s'inquiète-t-il. Un peu plus loin, c'est la même crainte dans des boutiques du centre-ville. À Marseille, de nouvelles actions ou manifestations sont d'ores et déjà annoncées dans les jours à venir. TF1 | Reportage L. Huré, M. Jit