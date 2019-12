Réforme des retraites : qu'en pensent les artisans et les commerçants ?

Récemment, les agriculteurs ont confirmé qu'ils n'étaient pas contre la réforme des retraites. Un projet gouvernemental qui, l'on sait, crée des conflits dans le pays. À Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, la plupart des artisans et des commerçants se montrent favorables à cette réforme. Pour eux, seule la pérennité de leurs entreprises compte. Toutefois, selon eux, celle-ci doit également s'accompagner d'un soutien à leurs activités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.