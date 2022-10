Réforme des retraites : qu'êtes-vous prêts à accepter ?

Ce mercredi matin, la réforme des retraites crée le débat à la terrasse d'un café nantais. Benoît est primeur au marché d'à côté. Il aime son métier, mais craint de s'user avec le temps. Le gouvernement envisage de reculer l'âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. Françoise, ancienne aide à domicile, a dû s'arrêter avant. Impossible pour elle de continuer. Certains craignent les conséquences sur le marché du travail : "Reculer l'âge de retraite, pour moi, c'est un peu une aberration, parce qu’aujourd’hui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à retrouver du boulot" ; "Les personnes qui travaillent et qui resteront un an de plus au boulot, elles ne dégageront pas des emplois pour les jeunes qui ont du mal à être embauchés". Beaucoup s'interrogent aussi sur les méthodes employées par le gouvernement qui souhaitent aller vite. "Je pense qu'il faudrait prendre le temps de se concerter vraiment ensemble pour trouver des solutions plus adaptées", lance une jeune Nantaise. La réforme des retraites pourrait entrer en application dès 2023. Des mobilisations sont déjà prévues pour la contester. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche