Réforme des retraites : qui est concerné dès aujourd'hui ?

Martine a 61 ans. Elle devait partir à la retraite en 2024. Avec la réforme, elle travaillera finalement six mois de plus jusqu'en janvier 2025. Dès ce vendredi, l'âge de départ à la retraite est progressivement repoussé tous les ans, jusqu'en 2030. Si vous êtes né à partir du 1er septembre 1961, vous devrez travailler jusqu'à l'âge de 62 ans et trois mois. Et pour partir à taux plein, il vous faudra cotiser, non plus, 168, mais 169 trimestres. En 2030, l'âge légal atteindra 64 ans avec 172 trimestres pour une retraite complète. "Le gouvernement aurait dû tenir compte des trimestres cotisés", explique Martine. Pour compenser cet effort, l'exécutif a voulu des mesures sociales. Les plus petites retraites vont être revalorisées jusqu'à 100 euros par mois avec un minimum de pension fixé à 848 euros brut. "C'est toujours bon de ramener du pouvoir d'achat aux personnes en date d'aller à la retraite", confie un homme. La réforme intègre aussi des aménagements pour les carrières longues. Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous pourrez partir deux ans plus tôt. TF1 | Reportage L. Attal, S. Millanvoye, G. Gruber