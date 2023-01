Réforme des retraites : qui sera concerné ?

La réforme inquiète et laisse certains dans le doute. Voici les deux principales mesures envisagées dans cette réforme. Le recul de l'âge légal pour partir à la retraite passerait de 62 à 64 ans. Ainsi, il faudrait travailler et donc cotiser durant 43 ans. La réforme concerne tous les actifs nés à partir du 1er juillet 1961. C'est le cas de Nicole Grof, mais elle se dit ne pas pouvoir faire une année de plus après 63 ans. Salariés du privé, du public, indépendants... chacun se demande donc s'il aura une retraite quand ce sera son tour. Sachez que la nouvelle réforme s'appliquera aux affiliés au régime général, aux fonctionnaires, aux nouveaux entrants des régimes spéciaux et à ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Nadine Hourmant, ouvrière agroalimentaire, fait partie de cette dernière catégorie. Elle pense qu'elle sera frappée par une double peine. Son mari, lui, est artisan BTP. Il espère que cette nouvelle réforme prendra surtout en compte la pénibilité de son travail. Dans tous les cas, la Première ministre dévoilera cette nouvelle réforme des retraites mardi après-midi en détail. TF1 | Reportage M. Guénégan, M. Pirckher, L. Jean