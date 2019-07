Réforme des retraites : qui sont les gagnants et les perdants du rapport Delevoye ?

Jean-Paul Delevoye a dévoilé ce 18 juillet 2019 ses recommandations concernant la réforme des retraites. Son rapport prévoit notamment des transferts importants. Les petits revenus et les carrières atypiques figurent parmi les segments avantagés. Les préconisations du haut-commissaire penchent également en faveur des femmes et des familles monoparentales. Qui sont les perdants de cette réforme des retraites ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.