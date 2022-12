Réforme des retraites : seriez-vous concernés ?

La question se pose si travailler plus longtemps intéresserait quelqu’un. D’après l’avis d’un Français, l’allongement est la solution, car diminuer les prestations n’est pas possible. Une autre personne évoque aussi son avis en disant, que travailler quatre ans de plus, lui intéresserait, s'il gagne 150 ou 200 € de plus. Dans l’idée du gouvernement, l’âge de départ à la retraite passerait progressivement de 62 à 65 ans d’ici 2031 à raison de quatre mois de plus par an. Les personnes concernées par cette reforme sont donc ceux qui sont nées après le premier juillet 1961. Valérie est parmi ces personnes. Elle est cordonnière, née en 1965 et a 57 ans. Avec la reforme, elle devrait travailler environ trois ans de plus avant de pouvoir prendre sa retraite à taux plein. Pour elle, ce sont les générations futures qui devraient travailler un peu plus longtemps. Elle insiste en disant que pour certaines personnes de même âge qu'elle, trouver du travail jusqu’à 65 ans est difficile. Autres pistes avancées par le gouvernement, la mise en place d’une pension minimale de 1200 € net, ainsi qu’une prise en compte des carrières longues. En tout cas, Elisabeth Borne veut aller vite. La reforme, dit elle, s’appliquera dès l’été prochain. TF1 | Reportage T. Coiffier, V. David