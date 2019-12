Réforme des retraites : une semaine cruciale pour l'exécutif

Avant que le Premier ministre n'annonce les détails de la réforme des retraites le 11 décembre 2019, le président de la République va faire les derniers ajustements avec les personnes en charge du dossier. Aussi, ce 9 décembre, il a rendez-vous avec les syndicats, Jean-Paul Delevoye et Agnès Buzyn. Pour le lendemain, la matinée sera consacrée à Edouard Philippe et la soirée aux représentants de la majorité. Le but étant d'éviter les fausses notes dans la compréhension de cette réforme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.