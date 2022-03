Refoulés par les Anglais, 250 Ukrainiens bloqués à Calais

Tania est étudiante en Ukraine, près de la frontière roumaine. Avec sa mère, elles pensaient aller rejoindre son père qui vit en Angleterre, mais elles ont été refoulées, car les Britanniques exigent un visa pour les exilés ukrainiens. Heureusement, elles ont été accueillies ici en urgence, en attendant les formalités administratives. Depuis le 28 février, 517 Ukrainiens ont tenté de rejoindre l'Angleterre via le ferry ou le tunnel, 250 ont été refoulés. Michael vit en Angleterre et il a dû venir jusqu'ici pour récupérer sa femme et sa fille, venues d'Ukraine. Depuis mercredi, des familles ukrainiennes sont accueillies à la hâte à Calais (Pas-de-Calais). Dans ce centre, il y a 140 personnes au total et tout de suite, les dons ont afflué. Les Calaisiens ont répondu à un appel relayé par les réseaux sociaux. L'Hexagone, qui a vivement critiqué l'attitude de l'Angleterre dans cette gestion d'accueil des exilés, a demandé la mise en place d'un consulat provisoire à Calais. Mais pour l'instant, cette demande n'a pas abouti. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier