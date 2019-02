Le refuge du Pas du Loup, l'endroit idéal pour admirer les étoiles

C'est sur les hauteurs de Briançon, à quelques mètres au-dessus du hameau de Bouchier, que se niche le refuge du Pas du Loup. Pour y accéder, il faut avoir une certaine expérience de la conduite sur neige. Mais la beauté des lieux fait oublier les kilomètres parcourus. On peut y déguster des plats typiques de Briançon autour d'un bon verre de vin, mais on peut également y scruter les étoiles au télescope. L'occasion d'admirer la nébuleuse d'Orion, la star du ciel d'hiver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.