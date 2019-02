Refuge Napoléon, un restaurant construit en pleine montagne

Dans les Hautes-Alpes, le col d'Izoard est recouvert d'un manteau blanc. Seuls quelques randonneurs en raquettes s'y baladent. A 2 360 mètres d'altitude, il n'y a rien, à part le fameux Refuge Napoléon. Dans cet abri, les touristes peuvent se réchauffer et se restaurer. Depuis 50 ans, ses tartes à la frangipane, aux fruits et au chocolat font la réputation de cet établissement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.