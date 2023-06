Refuges, une réouverture de haut vol

Avec les montagnes comme horizon, un hélicoptère s'élance vers la Dent d'Oche, le sommet de 2 000 mètres le plus au Nord du pays. Pour le nouveau gardien du refuge, Thierry Perisse, cette journée est vitale. L'hélicoptère va effectuer quatorze rotations pour déposer des vivres, puis il ne reviendra pas de l'été. Heureusement, Thierry peut compter sur une dizaine de bénévoles pour ce grand jour. Ce sont 1 000 bouteilles d'eau, 150 kilos de farine et presque autant de pâtes, qui sont acheminés. Ils permettront de nourrir les randonneurs tout l'été. Thierry rencontre ses premiers convives le sourire aux lèvres. Chaque nuit, le refuge peut accueillir jusqu'à 45 randonneurs épuisés. Avant d'être gardien, Thierry était chocolatier. Il a quitté son atelier pour cette petite cuisine en altitude. D'abord randonneur, il a eu un coup de cœur pour les lieux, au point de vouloir tenter l'expérience. Dans ce refuge, les marcheurs savourent plus qu'un bon repas. Ils profitent d'une des plus belles vues sur le lac Léman. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand