Réfugié afghan en garde à vue : ce que l’on sait

En Afghanistan, les évacuations se poursuivent de jour comme de nuit. Des centaines, voire des milliers de personnes affluent sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul. A ce jour, plus de 2 000 réfugiés afghans ont été accueillis sur le sol français. L'une des craintes est que des talibans se mêlent à ces derniers. C'est pourtant ce qui s'est passé avec un homme placé sous surveillance en région parisienne. Ce taliban, âgé de 26 ans, tenait un check-point dans une rue de Kaboul. Il aurait aidé à l'évacuation de l'ambassade de France mardi dernier et en aurait profité pour monter dans un avion français avec quatre de ses proches. Dans l'avion, il a été reconnu comme taliban par des Afghans et a été dénoncé aux autorités françaises. Pourquoi les talibans eux-mêmes veulent-ils quitter l'Afghanistan ? Il y a deux types de volontaires. Il y a ceux qui craignent d'être persécutés, voire arrêtés par les talibans, parce qu'ils ont collaboré ou travaillé avec des administrations étrangères. Puis, il y a ceux qui saisissent cette opportunité pour quitter le pays, pour avoir une vie meilleure ailleurs.