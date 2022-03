Réfugiés ukrainiens : Alena de retour dans sa famille de cœur

Premier petit-déjeuner français pour Alena, son mari et leur fille. Ils sont en sécurité dans l'Hexagone, mais ne pensent qu'à leurs proches, leur famille et leurs amis, bloqués en Ukraine. "Il y a beaucoup de familles qui ne sont pas sorties, car elles n'ont pas les moyens pour partir et pour vivre ailleurs. Elles sont obligées de se cacher", raconte-t-elle. C'est grâce à l'association "Les enfants de Tchernobyl" que des liens étroits se sont créés entre Alena et sa famille d'accueil. Elle avait huit ans lorsqu'elle est venue passer l'été en Alsace pour la première fois. Elle y est revenue presque chaque année. Pour Brigitte et Patrick Kleinmann, les accueillir dans ces circonstances dramatiques était un réflexe, une évidence. Le mari d'Alena a eu du nez. Ils ont quitté Kiev suffisamment tôt. Ils sont désormais à l'abri, mais ressassent des souvenirs violents. Alena a l'impression que son pays a été abandonné. "Il n'y a rien qui se passe, il n'y a que nous qui se battent. Le monde, il regarde et dit qu'il est là, mais personne ne fait rien", se désole-t-elle. Pour eux, le futur est une grande inconnue. TF1 | Reportage J. Rieg-Bovin, L. Claudepierre