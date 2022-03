Réfugiés ukrainiens : comment la Pologne s'organise ?

Medyka (Pologne) est l'un des huit points de passage le long de la frontière avec l'Ukraine. Premier moment de réconfort. Mais les réfugiés pensent aussi à la suite de leur voyage. Pour sa part, Oxana ira à Varsovie avec ses enfants "Je ne pense pas que je reviendrai en Ukraine, sauf si on me demande d'aller chercher des documents", lance-t-elle. Irina, quant à elle, entend bien revenir un jour chez elle, mais pour le moment, elle part à l'autre bout de l'Europe : dans l'Hexagone. Les réfugiés, qui arrivent au poste-frontière de Medyka, n'ont pas vocation à rester sur place. Ils vont monter dans des bus et être emmenés dans une ville à dix kilomètres de là. A Przemysl, un centre commercial est transformé en première base d’accueil. "On leur offre un endroit pour se reposer et pour dormir. Après, on s'occupe des transports pour les envoyer dans les plus grandes villes comme Varsovie ou Cracovie", raconte un bénévole. Face à cet afflux de réfugiés en Pologne, 900 000 Ukrainiens, c'est tout le pays qui doit faire face. TF1 | Reportage F. Agnès, Q. Danjou