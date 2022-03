Réfugiés ukrainiens : la solidarité en France

Deux jours de voyage pour parcourir 2 000 km. Près de 50 réfugiés ukrainiens viennent d’arriver près de Lyon, à Saint-Pierre (Rhône). Un soulagement. Ces femmes et enfants ont fui la ville de Lviv mardi matin et quitté leurs foyers dans la précipitation. Pour les accueillir au mieux, l’association des Joyeux Petits Souliers a recensé des familles d’accueil et préparé des sacs de vêtements pour chacun d’entre eux. Cendrine et Pascal Ribier accueillent chez eux Nathalia et ses enfants de huit et douze ans. Après ce long périple, un lit pour se reposer et beaucoup de reconnaissance. Pour ces parents de quatre enfants, c’est tout naturel de les recevoir. "Tout le monde est tombé d’accord sur le fait qu’on ne pouvait pas rester sans rien faire", affirme le mari. D’autres bus de réfugiés arriveront dans l’Hexagone dès cet après-midi. Près d’un million d’Ukrainiens ont déjà quitté le pays depuis le début du conflit. TF1 | Reportage S. Agi, A. Cerrone