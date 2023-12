Refus d'obtempérer : un adolescent tué, un autre blessé

Dans un quartier de banlieue parisienne, un jeune homme a perdu la vie après une course-poursuite avec la police vendredi soir. Les habitants n’en reviennent pas. Que s’est-il passé dans la nuit de vendredi à samedi ? À 23 heures 15, une équipe de la BAC souhaite contrôler deux individus en scooter après qu’ils aient grillé un feu rouge. Le conducteur refuse d’obtempérer, il fuit et s’engage alors une course-poursuite. Trois kilomètres plus loin, les deux jeunes, âgés de seize et 17 ans percutent une voiture arrêtée à une intersection. Le passager est décédé. Le pronostic vital du conducteur est engagé. Deux enquêtes sont en cours. Les enquêteurs vont devoir s’assurer que la procédure en cas de refus d’obtempérer a été respectée. "Nous, notre travail, tout simplement, lorsqu’on constate ces faits, c’est de prendre en charge, de garder des distances, de donner la progression du véhicule", explique Reda Belhaj, porte-parole de l’unité SGP Police d’Île-de-France. Les images de vidéo de surveillance, ainsi que les ondes radio des policiers devraient permettre de faire la lumière sur ce drame. TF1 | Reportage V. Topenot, F. De Juvigny, S. Iorgulescu