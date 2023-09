Refus d'obtempérer : un policier traîné sur plusieurs mètres à Sochaux

Ce jeudi soir à 18 heures 50, un policier met en joue un homme qui refuse d'obtempérer. Avant cette scène, trois agents de la Brigade Anti-Criminalité de Montbéliard (Doubs) ont procédé à un contrôle du conducteur de la voiture bleue. Ils le recherchaient depuis plusieurs mois. L'homme tente de fuir, recule dans la cour, et écrase un des agents. Coincé sous la voiture, le policier est traîné sur plusieurs dizaines de mètres. Pour arrêter le suspect, son collègue tire à trois reprises, l'une des balles touche le jeune homme à la hanche. Le chauffard est arrêté et conduit à l'hôpital. Le policier, lui est gravement blessé, mais ses jours ne sont plus en danger. Ce vendredi matin, les enquêteurs sont revenus sur place à la recherche d'indices. Selon nos informations, c'est un homme de 22 ans. Il était accompagné, au moment des faits, d'une jeune femme de 24 ans. Tous les deux ont été placés en garde à vue. En refusant d'obtempérer avec mise en danger d'un agent de police, le jeune homme risque cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin, A. Brenon