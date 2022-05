Régates Napoléon : grand spectacle dans la baie d'Ajaccio

Des voiles qui magnifient les paysages. Les Régates Napoléon proposent chaque année, à la même saison, cette aquarelle lumineuse sur la baie d'Ajaccio. Sur le pont de "Manitou", l'équipage composé de jeunes moussaillons se prépare pour la première manche de la journée. Mais avant de lancer la Régate, le capitaine propose de découvrir les entrailles de ce voilier construit en 1937. Loïc Melliand nous parle de son propriétaire, John Fitzgerald Kennedy, et des secrets de ce navire présidentiel. "Ça a beaucoup de sens pour moi de travailler un bateau qui a une histoire. De par sa conception, la raison de sa conception et les propriétaires qui sont passés sur ce bateau", confie-t-il. Pas le temps de prendre un bain, le départ est lancé. Les autres voiliers sont à la manœuvre. "Ici, la compétition n'est pas l'essentiel, c'est l'esprit qui compte. On est dans la compétition". Mais on essaie aussi de faire des belles manœuvres dans le respect des autres. Les Régates Napoléon se termineront à la fin du week-end. Elles lancent en Méditerranée la saison de ces voiliers chargés d'histoires. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier