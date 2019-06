Un engin agricole de l'Allier flashé à 83 km/h sur l'autoroute A3

Hortense Mallet, une agricultrice du département de l'Allier, a reçu une contravention pour un excès de vitesse qu'elle aurait commis au volant de son engin agricole. La faneuse aurait été flashée, le 22 mai 2019, sur l'autoroute A3, à la vitesse de 83 km/h sur une portion alors limitée à 70 km/h. Sauf que ce jour-là, Hortense Mallet se trouvait chez elle, dans l'Allier. Elle décide de se rendre à la gendarmerie pour contester l'amende et déposer une plainte pour usurpation de plaque d'immatriculation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.