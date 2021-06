Régionales et départementales : les enseignements majeurs du scrutin

Il a eu chaud. Les sondeurs le donnaient au coude-à-coude face au Rassemblement national. Renaud Muselier savoure sa victoire en région PACA. Il conserve son siège à la tête de la région, tout comme les autres présidents sortants. C'est le premier enseignement de ces élections. En métropole, on a la même carte qu'en 2015. La gauche a eu cinq régions, contre sept à droite. La Corse, elle, est pour les autonomistes. En revanche, la Guyane et la Réunion passent à gauche. Dans le détail, les ténors de la droite ont été réélus sans difficulté. Laurent Wauquiez a eu 55,1% en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, ils ont des ambitions nationales. Désormais, cap vers 2022. À gauche, la socialiste la mieux élue est Carole Delga, réélue avec 57,8%. Alain Rousset, quant à lui, a remporté son cinquième mandat en Nouvelle-Aquitaine. L'autre enseignement, c'est l'échec du Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen ne remporte aucune région. Jordan Bardella fait 10% en Île-de-France.