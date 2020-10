Règle des six personnes à la maison : comment cette mesure est-elle perçue à Toulouse ?

Mercredi soir, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures pour endiguer la propagation du coronavirus. La règle des six personnes en fait partie. Elle consiste à ne pas dépasser le nombre de six individus dans la rue et dans chaque foyer. Une restriction qui ne s'applique pas aux familles nombreuses. A Toulouse (Haute-Garonne), certains habitants trouvent cette recommandation ridicule voire difficile à respecter. D'autres ne sont pas prêts à faire des efforts pour accepter de rester à six à la maison. Par ailleurs, il est aussi recommandé de porter le masque au domicile. Une mesure supplémentaire destinée à protéger les plus fragiles. Pourtant, dans les faits, il serait difficile d'imaginer les forces de l'ordre sonnées à la porte pour faire des vérifications. Si cette situation ne durera qu'un temps, les Toulousains appréhendent déjà les fêtes de Noël.