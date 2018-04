Les règles de tri des déchets seront bientôt simplifiées

Chacun d'entre nous produit en moyenne 590 kg de déchets par an. Pourtant, les dispositifs de tri des ordures mis en place par les communes sont devenus un casse-tête pour les habitants. Par exemple, les déchets recyclables doivent être déposés dans des bacs jaunes à Montrouge et dans des bacs bleus dans sa commune voisine Malakoff. Afin de résoudre ce problème, 200 000 couvercles de containers seront bientôt changés sur tout le territoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.