Règles sanitaires : les centres de loisirs revoient leurs organisations

Beaucoup de parents sont soulagés d'apprendre la réouverture des centres de loisirs. Pour eux, c'est la meilleure solution pour faire garder leurs bambins notamment le mercredi. À Caen (Calvados) par exemple, les animateurs sont prêts à accueillir les enfants. Toutefois, ces derniers vont devoir s'adapter aux nouvelles organisations mises en place dans le centre et respecter les règles sanitaires qui y ont été instaurées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.