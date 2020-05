Règles sanitaires : les dentistes sous pression

Pour les dentistes, respecter les règles de distanciation avec leurs patients s'avère être impossible. Pour y faire face, ils ont dû s'équiper de sur-blouse, lunettes, visière et masque sur la bouche. Chez le Dr Catherine Gros, chirurgien-dentiste à Cergy (Val-d'Oise), la pression monte, car certains instruments ne peuvent plus être utilisés. Au standard, plus de 300 personnes sont encore en attente de rendez-vous. Quid du nettoyage des salles de soins ?