Reims : à la rencontre de Jean-Jacques Limanda, couvreur-zingueur

Jean-Jacques est couvreur-zingueur à Reims depuis 35 ans. Chez les Limanda, plier et laisser sa trace sur le métal, c'est une histoire de famille. Il a été plongé dans le bain vers l'âge de douze ans en travaillant avec son père et ses ouvriers. Une passion qu'il transmet actuellement à ses apprentis en atelier. Sur le chantier, préserver l'héritage d'un savoir-faire unique est le seul mot d'ordre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/06/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.