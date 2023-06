Relais colis chez soi pour arrondir ses fins de mois

Quand Lynda Younga reçoit de la visite, ce n’est pas seulement pour boire un café. Ses voisins viennent récupérer leurs colis chez elle. En huit mois, elle a déjà réceptionné plus de 450 cartons, qu’elle stocke ici. Sa maison est en travaux, alors de l’espace, elle en a… mais aussi du temps. Lynda travaille depuis son salon, plus simple pour s’organiser. Tout se gère depuis une application : Pickme. Chaque colis est rémunéré entre 40 centimes et un euro. Résultat du mois : 140 euros de gagnés. En plus d’arrondir ses fins de mois, c’est aussi un service précieux pour les habitants. Environ 200 km plus loin, à Juvigny-les-Vallées (Manche), bienvenue chez Noëlle Chevallier. Sa maison est le seul point relais du village et ses alentours. "Ça me permet de discuter avec les gens, garder du lien social, de connaître un peu ce qui se passe sur le village ou alentour. Et puis surtout, je leur rends service", confie-t-elle. En Normandie, 2 000 particuliers se sont lancés dans les points relais à domicile. TF1 | Reportage M. Poujol, C. Sebire