Les relais colis croulent sous les paquets à l'approche de Noël

Pendant la période de Noël, les relais colis reçoivent deux fois plus de paquets qu'à l'ordinaire. Au centre de triage de la Vendée, les agents répartissent plus de 20 000 colis par jour à travers la France entière. En général, les clients trouvent cela pratique, surtout pour ceux qui n'ont pas le temps de faire des emplettes. Le trafic colis 2017 devrait battre des records de livraisons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.