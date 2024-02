Relais colis : le grand ras-le-bol des commerçants

Ils ont envahi l'arrière-boutique pendant des mois, des centaines de cartons de toutes les tailles stockés jusqu'au plafond attendants d'être expédiés ou récupérés par des clients. Kevin Brandt, fleuriste, n'en pouvait plus. Il y a quelques semaines, il a décidé de cesser d'être relais colis. Il avait signé un contrat pour traiter jusqu'à 150 colis par jour, mais il en recevait plus de 800 quotidiennement. Des colis de plus en plus gros, de plus en plus lourds, des clients impatients... Les commerçants, pourtant nombreux à proposer ce service, y voient aujourd'hui plus de contraintes que de bénéfices. Mélissa Correia Da Silva, gérante d'une société de produits nettoyants, a également stoppé cette activité complémentaire. À l'époque, elle avait même embauché un salarié supplémentaire. Certains acceptent encore les livraisons au prix de journées plus intenses. Les colis génèrent du passage chez Patricia Thieffry, gérante d'un magasin de vêtements, mais les échanges avec les clients ne sont pas toujours cordiaux. Les paquets ont déjà condamné deux cabines d'essayage sur trois, elle ne voudrait pas qu'ils prennent plus de place que les vêtements. TF1 | Reportage M. Debut, J. Michel, C. Yzerman