Remaniement : le baptême du feu des "trois petits nouveaux" a eu lieu en Conseil des ministres ce 1er avril

Leurs noms ont été annoncés dans la soirée du 31 mars 2019. Mais leur baptême du feu a eu lieu ce 1er avril au matin, en Conseil des ministres. Sibeth Ndiaye est la nouvelle porte-parole du gouvernement, Amélie de Montchalin a été nommée au poste de secrétaire d'État chargée des Affaires européennes et Cédric O sera chargé du Numérique.