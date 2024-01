Remaniement : Gabriel Attal succède à Élisabeth Borne

Gabriel Attal devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire. En effet, à 34 ans seulement, il succède à Élisabeth Borne. L'annonce est arrivée par communiqué depuis la Présidence de la République. Emmanuel Macron a ensuite twitté pour féliciter le jeune Premier ministre, notamment pour saisir son énergie et son engagement. Emmanuel Macron se recroqueville sur la base de son électorat, puisque lui-même dans son tweet, cite la fidélité à l'esprit de 2017, dépassement et audace. Les deux hommes ont pris le petit-déjeuner ce mardi matin à l'Élysée pendant plus de deux heures. Ils ont discuté des dossiers à venir. Mais selon l'entourage du président de la République, l'annonce et la proposition de ce poste ne lui ont été faite que dans la foulée. Gabriel Attal a tenu jusqu'au bout son poste de ministre de l'Éducation nationale, puisqu'il a fait ce matin une visioconférence avec les recteurs et les chefs d'établissements. Et son premier acte de Premier ministre, après la passation de pouvoirs avec Élisabeth Borne, ce sera d'aller rendre visite aux sinistrés dans le Nord-Pas-de-Calais. Duplex > TF1 | Duplex A. Tassin