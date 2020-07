Gouvernement : Jean Castex nommé Premier ministre

Jeudi soir, Édouard Philippe s'est entretenu avec Emmanuel Macron à l'Élysée après une réunion avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ensemble, avec le président de la République, ils ont acté de cette décision de démissionner. À 9h30 ce vendredu matin, un communiqué est tombé révélant qu'"Édouard Philippe a remis la démission du gouvernement aujourd'hui au président, qui l'a acceptée". Homme de droite, Jean Castex, son successeur, aura désormais la charge de former une nouvelle équipe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.