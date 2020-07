Remaniement : la composition du nouveau gouvernement sera-t-elle connue bientôt ?

C'est la question que tout le monde se pose, mais personne n'a encore la réponse. Quand la composition du nouveau gouvernement sera-t-elle connue ? Tous attendent le moment et la manière dont le casting gouvernemental sera annoncé. Selon l'entourage du chef de l'État, il est envisagé de nommer une vingtaine de ministres et de ministres délégués ce lundi. Les gros remaniements sont annoncés en général sur le perron de l'Élysée par le secrétaire général. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.